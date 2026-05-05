Cina esplode fabbrica di fuochi d' artificio | oltre 20 morti

Una forte esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio nella città di Liuyang, nella provincia di Hunan, in Cina. L’incidente ha provocato la morte di almeno 21 persone e il ferimento di più di 60. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per gestire le operazioni di salvataggio e spegnimento delle fiamme. La fabbrica era attiva al momento dell’esplosione e si stanno ancora valutando le cause dell’incidente.

Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in Cina, a Liuyang, nella provincia centrale di Hunan, ha causato la morte di almeno 21 persone e il ferimento di oltre 60. L’onda d’urto ha provocato danni agli edifici nel raggio di 300-400 metri. Secondo quanto riferito dalla China Central Television (CCTV), i servizi di emergenza, insieme alle squadre dei vigili del fuoco e di soccorso, sono ancora al lavoro sul luogo dell’incidente. Due magazzini contenenti polvere da sparo all’interno dell’impianto restano altamente pericolosi. Le autorità hanno istituito una zona di sicurezza iniziale di un chilometro e un’area di controllo estesa fino a tre chilometri, evacuando immediatamente i residenti verso zone sicure.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cina, devastante esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio: oltre 20 morti e decine di feriti

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