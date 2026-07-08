escursioni in alta quota riaperti gli impianti

Gli impianti di risalita sono stati riaperti nel comprensorio del bormiese, consentendo di accedere nuovamente a località come Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi. Gli impianti permettono di raggiungere zone di alta quota, tra laghi alpini e paesaggi montani. La riapertura riguarda le strutture che erano state chiuse precedentemente, offrendo nuove possibilità di escursioni e attività in quota.

Nel comprensorio del bormiese si ricomincia a salire in quota: aperti gli impianti a Bormio, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi. Tra laghi alpini, grotte con incisioni secolari e boschi di cembro, inizia una stagione escursionistica ricchissima e da un paio di giorni sono nuovamente aperti e funzionanti, fino al 6 settembre, gli impianti di risalita: protagonisti indiscussi dell’inverno, si trasformano d’estate in un comodo alleato per chi vuole raggiungere quote elevate senza il peso di una lunga salita a piedi o l’utilizzo della macchina, riservando poi il piacere del cammino per l’ultimo tratto, quello che regala i panorami migliori. Nella zona ci sono tante proposte allettanti, per gli amanti delle escursioni in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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