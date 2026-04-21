Salvataggio ad alta quota a Bocca Trabaria

Domenica 19 aprile, in un’area impervia di Bocca Trabaria nel comune di San Giustino, si è verificato un intervento di soccorso a causa di un malore che ha colto un motociclista durante un'escursione in moto tra i boschi. L'intervento si è reso necessario in un ambiente difficile da raggiungere, richiedendo un’operazione di salvataggio ad alta quota. I soccorritori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’enduro e trasferirlo in salvo.

SAN GIUSTINO - Paura ad alta quota durante un’escursione in moto sui boschi del territorio. Un salvataggio delicato per aiutare un endurista colto da malore si è reso necessario nella giornata di domenica 19 aprile, in una zona impervia di Bocca Trabaria, nel comune di San Giustino. L’uomo stava percorrendo un sentiero quando si è sentito male ed è rimasto in difficoltà. Il luogo, caratterizzato da una vegetazione fitta e da una morfologia del terreno particolarmente ostile ha reso immediatamente evidente l’impossibilità di un intervento via terra, per i mezzi di soccorso stradali ordinari. La macchina dell’emergenza si è attivata con rapidità, attraverso il coordinamento delle squadre di terra del Servizio Alpino e Speleologico Umbro (Sasu) con l’invio tempestivo dell’ elisoccorso Nibbio 01.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvataggio ad alta quota a Bocca Trabaria Notizie correlate Salvataggio in alta quota sul Monte Cervati: due alpinisti tratti in salvo dalla Guardia di FinanzaNella giornata di ieri, le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di... Leggi anche: Fortitudo, duello ad alta quota Sorokas sfida l’ex Freeman