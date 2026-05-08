In rifugio c' è più gusto | escursioni laboratori e degustazioni in alta quota

Un rifugio in alta quota si trasforma in un punto di partenza per escursioni, laboratori e degustazioni che coinvolgono visitatori di ogni età. In un ambiente naturale tra le montagne del Friuli Venezia Giulia, vengono organizzate attività che permettono di scoprire i prodotti locali e assaporare i sapori autentici della zona. Le iniziative sono rivolte a chi desidera vivere un’esperienza immersiva nella natura e nei gusti tradizionali.

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Un viaggio tra montagne e natura, prodotti locali e sapori autentici per un’esperienza alla scoperta dei rifugi del Friuli Venezia Giulia. Riparte “In rifugio c’è più gusto”, che dal 30 maggio al 2 agosto proporrà 20 appuntamenti per dieci weekend coinvolgendo dieci realtà del circuito AssoRifugi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Rifugio bruciato. Sostegno in alta quotaLa Valcamonica e tanti enti tendono la mano ai gestori del Rifugio Valsorda, parzialmente bruciato sabato. Leggi anche: Offerte in alta quota: per gestire il rifugio bastano 750 euro al mese Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: In rifugio c’è più gusto: riparte l’iniziativa tra le cime del Friuli Venezia Giulia; I sapori del Friuli si scoprono ad alta quota: torna In rifugio c’è più gusto; Eventi 1° maggio 2026 nelle Marche: la guida completa!; Forte partecipazione in Fvg allo sciopero contro la riforma degli istituti scolastici tecnici. Asado, c'è più gusto in altura: la cottura lenta sull'Altopiano di VertegliaIl 26 e 27 aprile, il cuore verde dell’Irpinia ospiterà un evento che promette di unire il gusto dell’avventura a quello della carne cotta al fuoco vivo: Asado in Altura. Il rifugio di montagna ... ilmattino.it C'è + Gusto: il cibo come linguaggio del mondoForse il primo gesto umano di comunicazione è stato un fuoco acceso, un alimento condiviso, un odore che si spandeva nell’aria. Da allora il cibo è rimasto la forma più universale di linguaggio: una ... repubblica.it : Il Rifugio Pradidali sorge a 2278 metri nel cuore delle Pale di San Martino, incastonato in un anfiteatro di torri e campanili che hanno scritto alcune delle pagine più b - facebook.com facebook "C'era una pace, in quella casa, un rifugio, un calore come d'infanzia. Certe mattine, alla finestra, guardando le punte degli alberi, mi chiedevo fin quando sarebbe durato quel mio privilegio." Cesare Pavese #UnRifugioNelVerde #VentagliDiParole Carl Hols x.com