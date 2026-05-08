In rifugio c' è più gusto | escursioni laboratori e degustazioni in alta quota

Da pordenonetoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rifugio in alta quota si trasforma in un punto di partenza per escursioni, laboratori e degustazioni che coinvolgono visitatori di ogni età. In un ambiente naturale tra le montagne del Friuli Venezia Giulia, vengono organizzate attività che permettono di scoprire i prodotti locali e assaporare i sapori autentici della zona. Le iniziative sono rivolte a chi desidera vivere un’esperienza immersiva nella natura e nei gusti tradizionali.

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Un viaggio tra montagne e natura, prodotti locali e sapori autentici per un’esperienza alla scoperta dei rifugi del Friuli Venezia Giulia. Riparte “In rifugio c’è più gusto”, che dal 30 maggio al 2 agosto proporrà 20 appuntamenti per dieci weekend coinvolgendo dieci realtà del circuito AssoRifugi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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