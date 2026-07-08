Eredità Valentino | così ville e opere d’arte dello stilista saranno vendute per aiutare animali e persone in difficoltà

Le ville e le opere d’arte dello stilista Valentino saranno vendute per raccogliere fondi a favore di animali e persone in difficoltà. La fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti sarà l’erede ufficiale del patrimonio dello stilista. La decisione è stata confermata dopo iniziali incertezze sulla destinazione dei beni. La vendita comprende immobili e opere d’arte, destinati a sostenere progetti di beneficenza.

Se all’inizio c’erano dubbi su chi sarebbe stato l’erede del patrimonio dello stilista Valentino Garavani, ora è chiaro che la vera erede sarà la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Ma cosa succederà a tutti i suoi beni che, secondo le stime non ufficiali, potrebbero rappresentare un patrimonio miliardario? Secondo quanto riportato da Repubblica, tutti i beni che Valentino non ha assegnato direttamente attraverso i legati saranno progressivamente venduti per finanziare con i ricavi la fondazione stessa e aiutarla a continuare a svolgere iniziative sociali e filantropiche. L’obiettivo sarebbe quindi quello di finanziare attività che vanno dalla promozione dell’arte, al benessere delle persone più bisognose e degli animali. 🔗 Leggi su Open.online

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MELONI E VALENTINO: LEREDITÀ PROIBITA – PERCHÉ IL SISTEMA HA PAURA ORA

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La domanda dove è finito il patrimonio da centinaia di milioni di Valentino Garavani? ora ha una risposta. Lo stilista, morto a 93 anni il 19 gennaio 2026 senza eredi legittimi, aveva piena facoltà di decidere a chi lasciare yacht, ville, opere d’arte, un castello x.com

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