L’eredità di Valentino Garavani sarà devoluta a una fondazione in Liechtenstein, senza passare a familiari. Tra i beni inclusi ci sono uno yacht di 46 metri, una villa sull’Appia Antica a Roma, un castello vicino a Parigi, opere di Picasso e Warhol, immobili di lusso, investimenti finanziari e conti all’estero.

La multimilionaria eredità di Valentino Garavani non andrà a un familiare. Lo yacht di 46 metri, la villa storica sull’Appia Antica a Roma, il castello di Wideville vicino a Parigi, opere d’arte di Pablo Picasso e Andy Warhol, immobili di lusso, investimenti finanziari e conti all’estero. Tutto il patrimonio lasciato dallo stilista, morto il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni, andrà interamente a una fondazione con sede nel Principato del Liechtenstein. Svelato il testamento di Valentino Dopo mesi di riservatezza, i documenti della successione hanno infine chiarito come il fondatore della maison Valentino abbia organizzato il proprio patrimonio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Testamento Valentino, tutta l'eredità dello stilista a una fondazione in Liechtenstein: dallo yacht alla villa

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Valentino Garavani, a chi andrà l'eredità miliardaria dello stilista Yacht, ville e società

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