Choupette, la gatta di Karl Lagerfeld, non avrebbe ancora ricevuto alcuna eredità, nonostante fosse destinataria di una parte significativa della sostanza lasciata dal designer, morto nel 2019. La questione riguarda ancora il trasferimento delle proprietà e non sono stati riportati dettagli su eventuali accordi o decisioni legali in merito. La presenza di un testamento o di altre disposizioni patrimoniali non è stata resa pubblica.

Sono passati sette anni dalla scomparsa del visionario stilista, eppure, l'amatissimo felino, affidato, dopo la morte dell'Imperatore della moda, alla sua stimata governante, Françoise Caçote, non ha ancora visto un centesimo di quel patrimonio, una somma di circa 1,5 milioni di euro, lasciata per il mantenimento e le cure quotidiane della gatta. A confermarlo sarebbe stata la stessa Caçote che, interpellata dalla rivista The Atlantic, non avrebbe usato mezzi termini. «Voglio essere del tutto trasparente: oggi non abbiamo ricevuto assolutamente nulla. Data la complessità della situazione, ho dovuto assumere avvocati costosi per rivendicare l’eredità a mio nome e garantire che i desideri di Karl vengano debitamente rispettati» ha sentenziato la donna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Choupette, l'adorata gatta di Karl Lagerfeld, non avrebbe ancora stretto «tra le sue zampe» l'eredità dello stilista

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