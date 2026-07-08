Entra nel Duomo di Napoli e scappa con la mitra del busto di San Gennaro | bloccato dall'Esercito arrestato dai carabinieri

Notizia in breve

Un uomo di 43 anni ha tentato di rubare la mitra del busto di San Gennaro entrando nel Duomo di Napoli. Dopo aver oltrepassato le porte, è stato fermato dai militari dell’operazione Strade Sicure e dal nucleo radiomobile, intervenuti rapidamente. Le telecamere del sagrato hanno registrato il tentativo di furto, che è stato interrotto in pochi minuti. L’uomo è stato arrestato sul posto.