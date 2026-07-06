Ciao Bice amore infinito | il commovente addio di Mentana e Fagnani alla loro cagnolina

Da cinemaserietv.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesca Fagnani ed Enrico Mentana hanno comunicato la morte della loro cagnolina, Bice. La notizia è stata resa nota attraverso i canali social dei due. Hanno scritto un messaggio di addio, definendo Bice “amore infinito”. La cagnolina è deceduta nei giorni scorsi, senza specificare le cause. La famiglia si è detta affranta per la perdita dell’animale domestico.

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Francesca Fagnani ed Enrico Mentana hanno dovuto dire addio a Bice, la loro amata cagnolina, morta nei giorni scorsi. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore attraverso i profili social di entrambi i giornalisti, con messaggi carichi di dolore e affetto per la piccola cagnolina di razza Cavalier King Charles Spaniel che faceva parte della loro famiglia.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricomentana) “ Oggi la nostra amata cagnolina Bice se n’è andata. Il dolore è profondo e personale “, ha scritto la conduttrice di Belve nelle sue storie Instagram. Un messaggio toccante, che ha voluto condividere con i follower il momento difficile che sta attraversando insieme al compagno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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