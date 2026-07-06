Oggi è morta la cagnolina di Enrico Mentana e Francesca Fagnani, nonostante i tentativi dei medici di salvarla. La coppia ha annunciato la perdita, sottolineando gli sforzi fatti per cercare di salvarla. La notizia è stata condivisa sui social, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte. La coppia ha espresso il proprio dolore pubblicamente, senza aggiungere altre informazioni sulla vicenda.

Un lutto privato colpisce la coppia del giornalismo televisivo italiano formata da Enrico Mentana e Francesca Fagnani. Nelle ultime ore, il direttore del TgLa7 e la conduttrice di Belve hanno annunciato attraverso i rispettivi canali social la scomparsa di Bice, la cagnolina di razza Cavalier King che da anni faceva parte integrante del loro nucleo familiare. La presenza dell’animale, insieme agli altri due cani della coppia (Nina e il più giovane Blu, arrivato nel 2024), era diventata nel tempo familiare anche per il pubblico della rete e per i follower, comparendo frequentemente in scatti di vita quotidiana e persino sotto la scrivania dello studio del telegiornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi la nostra amata Bice se n’è andata, i medici hanno fatto il possibile e oltre per salvarla”: lutto per Enrico Mentana e Francesca Fagnani, è morta la loro cagnolina

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