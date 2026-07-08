Emilia Romagna governatore Pd al 12 o posto per gradimento in Italia

Con il 52% di gradimento, il presidente dell’Emilia-Romagna. Michele de Pascale – eletto nel 2024 con il centrosinistra – è al 12o posto tra i governatori più amati d’Italia E’ quanto emerge dall’analisi del ‘Governance Poll 2026’ sull’apprezzamento dei governatori regionali realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano ‘il Sole 24 Ore’. De Pascale, nella tornata elettorale che lo ha incoronato presidente della Regione aveva raccolto un consenso pari al 56,8%: lo scostamento, rispetto al risultato del sondaggio è quindi di 4,8 punti percentuali. Guardando alla classifica generale e, in partiocolare, alle prime dieci posizioni in testa si colloca Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di gradimento, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 65%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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