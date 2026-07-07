Il sindaco di Bologna Matteo Lepore è l'ultimo per gradimento tra i colleghi dei capoluoghi dell' Emilia Romagna e addirittura alla posizione 64 a livello nazionale. Questo è l'impietoso risultato della Governance Poll pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, la classifica dei primi cittadini d'Italia. Sul podio, per la cronaca, c'è Sara Funaro, sindaca di Firenze, con un gradimento del 66%, (+5,4% rispetto al 60,6% delle elezioni nel 2024). Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65% e medaglia di bronzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64 per cento. Lepore, esponente di spicco del Partito democratico, raccoglie un risicato 51% di consenso, in calo del 10,9% rispetto al 61,9% alle elezioni del 2021. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Lepore, il sindaco Pd di Bologna, al 64esimo posto nella classifica di gradimento: "Perché era atteso"

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