emesso un francobollo dedicato ad amplifon

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo dedicato a Amplifon, azienda italiana specializzata in soluzioni uditive. Il francobollo fa parte della serie tematica Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy. La scelta di dedicare un francobollo alla società riflette il riconoscimento ufficiale del suo ruolo nel settore. La emissione è avvenuta oggi, senza ulteriori dettagli su modalità o tiratura.

Amplifon, azienda italiana leader globale nel settore dei servizi e soluzioni per l’udito, rende noto che in data odierna il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo dedicato alla società nell’ambito della serie tematica Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy. Emesso in oltre 170 mila esemplari, raffigura un profilo di donna in cui l’orecchio assume un ruolo centrale, richiamando il valore della cura dell’udito come parte essenziale della vita delle persone e strumento per riscoprire, attraverso il suono, emozioni, relazioni e quotidianità. Cortese: «Riconoscimento al nostro contributo all’eccellenza del Made in Italy nel mondo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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