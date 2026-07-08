Elton John si esibirà in Messico per due concerti d'addio, dopo 14 anni di assenza. La prima data è prevista per il 10 luglio, la seconda il 12 dello stesso mese. Gli eventi si terranno in due diverse città. La tourné mondiale di addio del cantante britannico comprende anche tappe in altri paesi. I biglietti sono già in vendita. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul setlist o sul numero di spettatori previsti.

Città del Messico, 8 luglio 2026 – Dopo quattordici anni di assenza, Elton John è pronto a riabbracciare il pubblico messicano. Il musicista britannico ha annunciato due concerti evento a Città del Messico, in programma il 2 e il 3 ottobre 2026, che rappresenteranno il suo saluto definitivo ai fan del Paese nell'ambito del lungo percorso di addio ai palcoscenici iniziato con il tour ‘Farewell Yellow Brick Road’. Elton John torna a Città del Messico dopo 14 anni. L'ultima esibizione di Elton John nella capitale messicana risale al marzo 2012, quando suonò all'Auditorio Nacional insieme al percussionista Ray Cooper. Da allora il pubblico locale ha atteso invano un suo ritorno, complicato anche dalla pandemia di Covid-19 che costrinse l'artista a cancellare il passaggio della tournée d'addio in America Latina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elton John torna in Messico dopo 14 anni per due concerti d'addio

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