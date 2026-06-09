Elton John ha partecipato alle nozze di Dua Lipa in Sicilia, lasciando il luogo in modo rapido e senza clamore. Dopo aver eseguito un suo concerto, si è allontanato senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. Il video delle nozze mostra il cantante che canta durante l’evento, rivelando un momento privato condiviso con gli sposi. La sua partenza è avvenuta senza annunci ufficiali, mantenendo la riservatezza che lo contraddistingue.

Elton John ha lasciato la Sicilia con la stessa discrezione con cui era arrivato: veloce, essenziale, leggendario. La mattina di domenica 7 giugno, il cantante britannico ha salutato l’isola dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, imbarcandosi su un jet privato Bombardier a noleggio diretto a Farnborough, nel Regno Unito. Il motivo della sua presenza in terra siciliana aveva un nome e un cognome illustri: Dua Lipa, con la popstar inglese che ha celebrato il suo matrimonio con l’attore Callum Turner in una location da sogno, Villa Valguarnera a Bagheria, e per il secondo giorno di festeggiamenti ha voluto al suo fianco un’icona assoluta. Elton John, 79 anni compiuti lo scorso marzo, ha regalato agli sposi una performance intima ed emozionante di “Your Song”, uno dei brani più iconici della sua sterminata discografia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elton John arriva, canta e riparte: il video dopo le nozze di Dua Lipa racconta più di quanto sembri

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Datemi subito il video di Elton John che canta Your Song a Dua e Callum al loro matrimonio x.com