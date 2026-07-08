Elton John ha annunciato due concerti a Città del Messico, ultimi del suo tour di addio. Dopo tre anni dalla fine del tour mondiale, il musicista si esibirà nuovamente sul palco per concludere la sua carriera live. Le date sono state confermate come eventi finali, segnando il suo addio alle scene dopo decenni di esibizioni pubbliche. I concerti sono programmati come appuntamenti conclusivi di una lunga carriera artistica.

A distanza di tre anni dalla conclusione del tour mondiale, Elton John ritornerà sul palco con due date speciali a Città Del Messico, con le quali si congederà dal pubblico dopo una lunghissima carriera live. La voce di Rocket Man si esibirà all ‘Estadio Banorte di Città del Messico il 2 e 3 ottobre 2026. Presentati da AEG Presents, Cardenas Marketing Network ed Enso Music, i live in Messico sono “ideati come una sincera celebrazione in onore sia dell’artista sia di una città che ha conservato la memoria e celebrato la sua musica per anni”, si legge nel comunicato stampa. Elton John, il ritorno live a Città del Messico: ecco quando. “Sono entusiasta di annunciare che mi esibirò due sere allo stadio Banorte il 2 e 3 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elton John annuncia gli ultimi due concerti del suo tour di addio a Città del Messico

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