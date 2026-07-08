L'inchiesta riguarda l'acquisto del portiere Elia Caprile, con indagati i proprietari di due club. La trattativa si sarebbe conclusa con un pagamento di 2,2 milioni di euro, mentre il valore di mercato stimato era di circa 4 milioni. Non sono state trovate clausole contrattuali specifiche, ma il club pagante ha versato la cifra al club venditore. Le perquisizioni sono state effettuate nelle sedi delle società coinvolte.

Al centro dell'inchiesta nella quale sono indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis e che ha portato alle perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli c'è l'affare Elia Caprile. Il portiere, attualmente in forza al Cagliari, nell'estate del 2023 passò dal Bari al Napoli. E lo stesso giorno - il 24 luglio - il club partenopeo lo girò in prestito all'Empoli, dove giocò in quella stagione. Secondo la Procura il Bari ne venne fuori depauperato, essenzialmente per due motivi: perché decise di vendere un calciatore che avrebbe potuto avere più valore dopo qualche anno e poi perché non si assicurò neppure una percentuale sulla rivendita futura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Quotidianodipuglia.it - Elia Caprile, la trattativa al centro dell'inchiesta: preso per 2,2 (ma ne valeva 4). E nessuna clausola, ma il Bari pagò il Leeds

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elia Caprile e la cessione al Napoli: chi è l'ex calciatore del Bari al centro dell'inchiesta per bancarotta sui De LaurentiisElia Caprile, portiere nato nel 2001, è al centro di un’inchiesta della Procura di Bari che coinvolge i De Laurentiis.

Chi è Elia Caprile e perché la sua cessione dal Bari al Napoli è al centro dell’inchiesta sui De LaurentiisElia Caprile, attualmente portiere del Cagliari, è coinvolto in un'inchiesta della Procura di Bari.

Temi più discussi: Elia Caprile, il pasticciaccio del cartellino: dal Bari al Napoli per 2,2 milioni e rivenduto a 8; Caso Bari e De Laurentiis indagati, ecco perché sono stati perquisiti Polito e Meluso: le carte della Procura · LaC News24; Caso Bari, perquisizioni per il ds del Catanzaro Polito: coinvolto anche il calabrese Meluso · LaC News24; Fine settimana speciale per Elia Caprile: era al GP d'Austria.

Elia Caprile, il pasticciaccio del cartellino: dal Bari al Napoli per 2,2 milioni e rivenduto a 8La questione delle plusvalenze sulla vendita del portiere è al centro delle contestazioni mosse dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, ... bari.repubblica.it

Elia Caprile, la cessione per 2,2 milioni dal Bari al Napoli (poi rivenduto a 8 al Cagliari) sotto la lente della ProcuraLa cessione di Elia Caprile dal Bari al Napoli, avvenuta nel luglio del 2023 per circa 2,2 milioni di euro, è al centro dell’inchiesta della Procura di Bari sulla gestione ... ilmessaggero.it