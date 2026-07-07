Elia Caprile, attualmente portiere del Cagliari, è coinvolto in un'inchiesta della Procura di Bari. La vicenda riguarda la cessione dal Bari al Napoli, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Luigi e Aurelio De Laurentiis. L’indagine si concentra su presunte false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta legate alla gestione del club calcistico. La procura sta analizzando i documenti e le operazioni finanziarie relative alla vendita del calciatore.

Elia Caprile, oggi portiere del Cagliari, è il calciatore finito al centro dell’ inchiesta della Procura di Bari che vede indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta in relazione alla gestione della SSC Bari. Ovviamente, il portiere non è indagato e non centra nulla con tutta la vicenda. Gli occhi degli inquirenti si concentrano sulla sua cessione. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’operazione che nell’estate 2023 portò il portiere dal Bari al Napoli per circa 2,2 milioni di euro avrebbe trasferito alla società partenopea l’intero potenziale valore futuro del giocatore senza alcuna clausola che consentisse al club pugliese di partecipare a un’eventuale futura plusvalenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Elia Caprile e perché la sua cessione dal Bari al Napoli è al centro dell’inchiesta sui De Laurentiis

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Elia Caprile e la cessione al Napoli: chi è l'ex calciatore del Bari al centro dell'inchiesta per bancarotta sui De LaurentiisElia Caprile, portiere nato nel 2001, è al centro di un’inchiesta della Procura di Bari che coinvolge i De Laurentiis.

**Calcio: gestione Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, sotto inchiesta cessione Elia Caprile**Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla gestione di una società calcistica.

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