Elia Caprile e la cessione al Napoli | chi è l' ex calciatore del Bari al centro dell' inchiesta per bancarotta sui De Laurentiis

Elia Caprile, portiere nato nel 2001, è al centro di un’inchiesta della Procura di Bari che coinvolge i De Laurentiis. L’indagine riguarda la cessione del calciatore dal Bari al Napoli, avvenuta nell’estate 2023. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’operazione, che ha attirato l’attenzione degli inquirenti. Caprile è uno dei nomi principali nell’indagine, che si concentra sulla gestione delle transazioni tra le due società.

Elia Caprile, portiere classe 2001, è uno dei nomi al centro dell’inchiesta della Procura di Bari che coinvolge Luigi e Aurelio De Laurentiis. L’attenzione degli inquirenti riguarda la cessione del calciatore dal Bari al Napoli, operazione avvenuta nell’estate del 2023. Cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, Caprile era arrivato al Bari nel luglio 2022 dal Leeds United dopo aver disputato una stagione in Serie C con il Pro Patria in prestito dalla squadra inglese. La società biancorossa ne aveva acquisito il cartellino a titolo definitivo per 1,75 milioni di euro, con contratto fino al 2025. Nella stagione 2022-2023 Caprile ha disputato il campionato di Serie B con il Bari, diventando titolare nella squadra allenata da Michele Mignani e dimostrandosi tra i migliori portieri del torneo in quell'edizione. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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