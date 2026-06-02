Bambine adultizzate bestemmie e botte per aver dato un bacio | la relazione shock dei servizi sociali sulle sorelle di Beatrice morta a 2 anni
Le carte dell’indagine rivelano che le sorelle di due e quattro anni sono state sottoposte a comportamenti violenti e umilianti, tra cui botte, bestemmie e atteggiamenti adulti. Le bambine sarebbero state anche punite per aver dato un bacio. La relazione tra i servizi sociali e la famiglia si concentra su queste condotte, che si aggiungono alla morte della più piccola, avvenuta dopo un periodo di maltrattamenti.
Non c’è soltanto la tragedia di Beatrice, la bambina di due anni morta dopo mesi di maltrattamenti, nelle carte dell’inchiesta che ha portato all’arresto del 42enne Emanuel Iannuzzi e della madre della piccola, la 44enne Emanuela Aiello. Dagli atti emerge la drammatica condizione vissuta dalle due sorelle maggiori, di 7 e 9 anni, descritte dagli assistenti sociali come « bambine adultizzate », costrette a svolgere compiti e assumere responsabilità incompatibili con la loro età. Le pulizie in casa, le bestemmie, le violenze fisiche. Soltanto dopo essere state allontanate dall’ambiente familiare e con il supporto di una psicologa, le due bambine sono riuscite a rivelare quanto vissuto all’interno delle mura domestiche. 🔗 Leggi su Open.online
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L’inferno di Beatrice, morta a 2 anni, e delle sorelle ‘adultizzate’. Insultate e malmenate, erano loro a prendersi cura della più piccolaLe sorelle più grandi, tutte minorenni, si occupavano della piccola di due anni, che è morta.
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