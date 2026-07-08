di Anna Marchetti Se ne andranno il 20 settembre. E’ questa la data fissata dai frati cappuccini – a Fano dal 1530 – per la chiusura del convento di San Paterniano. La decisione, già nota dal 2024, sarà comunicata ufficialmente ai fedeli venerdì, in occasione della festa del patrono. Il convento sarà chiuso, ma non la basilica che rimarrà aperta ai fedeli e dove continueranno le funzioni liturgiche, con la diocesi che ha già provveduto alla nomina del rettore monsignor Filippo Fradelloni. Secondo quanto si apprende da ambienti religiosi, qualche cambiamento interesserà anche i pochi frati minori francescani che ancora abitano a fianco della chiesa di Santa Maria Nuova, in una piccola parte dell’immobile che un tempo era l’ex convento di via da Serravalle e da qualche anno trasformato in residenze private. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Effetto San Paterniano: l’abbandono dei frati rischia di svuotare anche Santa Maria Nuova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

San Paterniano, convento in vendita. C?è l?interesse della Link University: i frati a settembre lasciano FanoIl convento di San Paterniano, situato a Fano, si trova ora al centro di una possibile vendita.

San Paterniano, vendesi conventoInteresse della Link UniversityI frati se ne vanno a settembreA Fano, i frati cappuccini hanno annunciato che lasceranno il convento di San Paterniano a settembre, portando alla possibilità di una vendita...

Argomenti più discussi: Effetto San Paterniano: l’abbandono dei frati rischia di svuotare anche Santa Maria Nuova; La Chiesa di San Paterniano tornerà accessibile ai fedeli grazie ai soldi dell'Ufficio sisma; Fano, tre sacerdoti al santuario di San Paterniano: monsignor Fradelloni sarà il nuovo rettore. Il vescovo Andreozzi assegna gli incarichi.