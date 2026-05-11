A Fano, i frati cappuccini hanno annunciato che lasceranno il convento di San Paterniano a settembre, portando alla possibilità di una vendita dell'edificio. La notizia ha suscitato attenzione, considerando che l'interesse per l'immobile proviene anche dalla Link University. La partenza dei religiosi potrebbe portare a un cambiamento nell'uso dello stabile, attualmente ancora occupato.

FANO - La città con la prossima partenza dei frati cappuccini rischia di perdere anche il convento di San Paterniano. La fine della presenza secolare dell’ordine francescano in centro storico, dove rimarrebbero solo i frati minori di Santa Maria Nuova, ma anch’essi ridotti all’osso, genera sempre più rimpianto tra i fedeli i quali mal si rassegnano ad una decisione che priva la comunità di un punto di riferimento di carattere non solo spirituale, ma anche sociale. Si pensi solo alla mensa dei poveri che ogni giorno offre cibo, indumenti, ricovero a tante persone sia originarie di altri Paesi, sia nate e residenti a Fano, per quanto ci sia l’impegno dichiarato della Diocesi di proseguire l’attività.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Paterniano, vendesi conventoInteresse della Link UniversityI frati se ne vanno a settembre

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