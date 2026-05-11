Il convento di San Paterniano, situato a Fano, si trova ora al centro di una possibile vendita. I frati cappuccini hanno annunciato che lasceranno la struttura a settembre, lasciando spazio a un possibile acquirente. Tra le parti interessate alla proprietà, c’è anche la Link University, che ha manifestato interesse per l’immobile. La partenza dei frati potrebbe comportare modifiche nell’assetto della proprietà e dell’utilizzo del complesso.

FANO - La città con la prossima partenza dei frati cappuccini rischia di perdere anche il convento di San Paterniano. La fine della presenza secolare dell’ordine francescano in centro storico, dove rimarrebbero solo i frati minori di Santa Maria Nuova, ma anch’essi ridotti all’osso, genera sempre più rimpianto tra i fedeli i quali mal si rassegnano ad una decisione che priva la comunità di un punto di riferimento di carattere non solo spirituale, ma anche sociale. Si pensi solo alla mensa dei poveri che ogni giorno offre cibo, indumenti, ricovero a tante persone sia originarie di altri Paesi, sia nate e residenti a Fano, per quanto ci sia l’impegno dichiarato della Diocesi di proseguire l’attività.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Paterniano, convento in vendita. C?è l?interesse della Link University: i frati a settembre lasciano Fano

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