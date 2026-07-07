I giovani si informano sui social media | il CNDDU chiede un Piano per l’educazione digitale affidato ai docenti della classe A-46

I ragazzi studiano, si orientano e formano la propria cultura sempre più lontano dai canali tradizionali. I dati diffusi da AGCOM, dal Reuters Institute e dal Censis tracciano un quadro inequivocabile: per gli adolescenti i social media rappresentano ormai l’accesso primario alle notizie. Il giornalismo professionale resta sullo sfondo, interpellato quasi esclusivamente per verificare l’attendibilità dei fatti. Partendo da queste premesse, un recente documento del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) sollecita il mondo della scuola ad affrontare la questione in modo organico. Oggi le piattaforme governano la dieta mediatica dei ragazzi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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