Povertà e scuola | il CNDDU chiede un osservatorio nazionale per i docenti fuori sede
Secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio sulla povertà dell’Antoniano, il Paese sta attraversando trasformazioni significative, anche nel settore scolastico. Tra le questioni evidenziate, si evidenzia la crescente presenza di docenti fuori sede, spesso in condizioni di difficoltà economica. Di fronte a questa realtà, il CNDDU ha richiesto l’istituzione di un osservatorio nazionale dedicato proprio ai docenti che lavorano lontano da casa, per monitorare e affrontare meglio questa situazione.
I numeri diffusi dall'Osservatorio sulla povertà dell'Antoniano raccontano un Paese che sta cambiando struttura, non solo pelle. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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