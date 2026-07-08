Il presidente del Pontedera ha presentato il direttore sportivo e lo staff tecnico in una conferenza stampa tenutasi ieri a mezzogiorno nello stadio Mannucci, davanti a molti tifosi. Durante l'incontro, il presidente ha affermato che la squadra è quasi al completo e ha chiesto ai supporter di mantenere fiducia e pazienza. La sala stampa era piena e l’atmosfera era di attesa.

Fiducia e pazienza. E’ questo che chiede il Pontedera brasiliano ai suoi tifosi. Che ieri a mezzogiorno hanno riempito la sala stampa dello stadio Mannucci dove il presidente Gustavo Nikitiuk ha presentato il direttore sportivo Simone Quintieri e tutto lo staff tecnico. In verità questa ora di conferenza ha offerto l’occasione per ampliare un po’ il panorama e indagare nelle intenzioni della dirigenza, che ha parlato del progetto sportivo che intende portare avanti. Un progetto giovane. "Si deve iniziare a costruire un Pontedera – ha spiegato Nikitiuk – senza promettere miracoli a nessuno. Si deve costruire una società con base solida e con i giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ecco Quintieri e Mascara: "Squadra quasi completata"

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