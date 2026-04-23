Scuola primaria di Vigatto completata la riqualificazione | investimento di quasi 2 milioni di euro

Questa mattina sono stati illustrati i lavori di riqualificazione, restauro e risanamento della scuola primaria di Vigatto, situata in Strada Ritorta. L’intervento ha comportato un investimento di quasi 2 milioni di euro e riguarda l’intera struttura appartenente all’Istituto comprensivo “Giuseppe Verdi”. I lavori sono stati finalizzati al miglioramento degli spazi e alla riqualificazione dell’edificio scolastico.