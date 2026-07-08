Un acceleratore lineare per radioterapia intraoperatoria è stato installato all’Ospedale di Foligno e ora è in funzione nel reparto di radioterapia. Dopo i collaudi condotti dall’Ingegneria clinica aziendale, lo strumento è stato messo in servizio al San Giovanni Battista. La macchina permette di eseguire trattamenti direttamente durante gli interventi chirurgici.

FOLIGNO - L’Ospedale di Foligno si dota di uno strumento all’avanguardia per la radioterapia intraoperatoria. Si tratta di un acceleratore lineare che, dopo i collaudi coordinati dall’Ingegneria clinica aziendale, è entrato a pieno regime al San Giovanni Battista. Massima sicurezza per gli operatori sanitari, tempi ridotti per le pazienti ma soprattutto più efficacia nelle cure. Questi gli obiettivi che saranno raggiunti grazie all’aggiornamento del macchinario. Un avanzamento tecnologico che è stato reso possibile grazie a una donazione della Fondazione Cassa di Risparmio, da tempo impegnata per il potenziamento per la sanità pubblica. "Investire in tecnologia - afferma Monica Sassi, presidente di Carifol -, qualità dei servizi e capacità di cura significa investire direttamente nel benessere e nella qualità della vita delle persone". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il nuovo acceleratore per la radioterapia

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Nuoro. Nel nome di Stefania: inaugurato il nuovo acceleratore lineare della Radioterapia

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