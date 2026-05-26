Villa Lazzaroni Summer Fest 2026 | 10 giorni di spettacoli nel VII Municipio

Il Villa Lazzaroni Summer Fest 2026 si svolgerà per dieci giorni nel VII Municipio. Il parco verrà trasformato in uno spazio pubblico con spettacoli, musica, dibattiti e performance di artisti internazionali. L’evento coinvolgerà giovani artisti e presenterà diversi linguaggi culturali. La manifestazione si terrà nel grande parco di Villa Lazzaroni, che diventerà una piazza culturale all’aperto durante tutto il periodo.

Per dieci giorni Villa Lazzaroni cambierà volto: il grande parco del VII Municipio diventerà una piazza culturale a cielo aperto, attraversata da musica, persone, dibattiti, giovani artisti e linguaggi provenienti da tutto il mondo.Dal 28 maggio al 7 giugno torna il Villa Lazzaroni Summer Fest. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Villa Lazzaroni Summer Fest 2025 - La musica del mondo

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