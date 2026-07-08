e se domanipanariello fa doppietta in fortezza

Domani, nella Fortezza Medicea di Arezzo, si svolgerà una doppia performance con l’attore e comico. La rassegna Estate in Fortezza, iniziata il 26 giugno, prosegue fino al 4 agosto con spettacoli di vari generi, tra cui teatro, musica e approfondimenti culturali. L’evento si svolge nella storica struttura e prevede diversi appuntamenti durante il periodo estivo.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Continuano gli appuntamenti con Estate in Fortezza, la rassegna multidisciplinare che dal 26 giugno al 4 agosto nella splendida cornice della Fortezza Medicea di Arezzo, porterà in scena comicità, teatro di narrazione, musica sinfonica, canzone d'autore e grandi approfondimenti culturali. Questa settimana è la volta del doppio appuntamento con "E se domani." di Giorgio Panariello, previsto sul palco venerdì 10 e domenica 12 luglio. Il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello è un’irresistibile finestra sul futuro vista con lo sguardo ironico e disincantato dell’artista toscano. Un racconto brillante e attuale che ha debuttato ad ottobre 2025 a Milano, proseguendo il tour nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025 e che, forte dell’entusiasmo del pubblico, prosegue anche nel 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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