Alan Zana, alpinista di 47 anni, è deceduto dopo due anni di sofferenze, a seguito di una caduta dal Pizzo Tresero avvenuta a Ferragosto del 2024 in Valtellina. La sua condizione si è aggravata nel tempo, nonostante i tentativi di cura. La morte è avvenuta nella giornata dell’8 luglio 2026.

Ono San Pietro (Brescia), 8 luglio 2026 – Alan Zana, l’alpinista camuno che due anni fa, a Ferragosto del 2024, ebbe un incidente in montagna in Valtellina, non ce l’ha fatta. Il 47enne di Ono San Pietro, padre di due figli, si è spento dopo una lunghissima e dolorosa battaglia. Zana è rimasto vittima di un drammatico incidente alpinistico sul Pizzo Tresero, in Valfurva, dove stava facendo una escursione con un amico. Il dramma è accaduto non distante dalla vetta quando il camuno è precipitato nel vuoto, finendo rovinosamente contro le rocce sottostanti. https:www.ilgiorno.itbergamocronacaalbondione-ragazzo-precipita-muore-brunone-j94ld0vx La corsa in ospedale . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - È morto dopo due anni di agonia e sofferenze Alan Zana, l’alpinista 47enne precipitato dal Pizzo Tresero

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