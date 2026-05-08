Le notizie sulla morte di un noto calciatore, avvenuta dopo almeno 12 ore di agonia, hanno riacceso l’attenzione sulla sua condizione di salute negli ultimi giorni. Le fonti indicano che la persona è deceduta in un ospedale, dove era stata ricoverata per problemi di salute. Le circostanze precise del decesso sono ancora oggetto di indagini e non sono state rese note ufficialmente. La vicenda ha suscitato molte reazioni e richieste di chiarimenti.

Ogni volta è come mettere le mani in una ferita. E quella ferita si riapre, si ri-spalanca, ora che il processo per la morte di Diego Maradona è ripartito in Argentina (il precedente processo è stato annullato dopo due mesi a seguito della ricusazione di un giudice, che aveva partecipato involontariamente a una serie di documentari sul caso). Ricordiamo che ci sono sette operatori sanitari imputati, accusati di “omicidio premeditato” per la negligenza che avrebbe portato alla morte Maradona tra atroci sofferenze. Queste ultime sono state evidenziate dalla perizia di un medico legale, Carlos Casinelli, che ha esaminato il corpo di Maradona nel suo letto e che poi ha partecipato all’autopsia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le atroci sofferenze di Maradona: “È morto dopo almeno 12 ore di agonia”

Parola di Diego Armando Maradona

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