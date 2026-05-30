Gran Paradiso morto un alpinista precipitato dalla parete Nord

Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete Nord del Gran Paradiso. I due compagni di cordata sono stati recuperati in parete con verricello e portati a valle. Sono rimasti illesi e non necessitano di assistenza medica. La salma dell’alpinista deceduto è stata recuperata sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete Nord del Gran Paradiso. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati in parete con verricello e condotti a valle e non hanno bisogno di intervento sanitario. La salma è stata portata a Entreves. Sul posto per recuperare la salma il Soccorso alpino valdostano. Le operazioni di polizia giudiziaria e riconoscimento sono affidate al Sagf di Entreves. Operazione alto impatto, 1.335 arresti e oltre 430 kg di droga sequestrati in tutta Italia Sub morti alle Maldive, da Mattarella onorificenza a sommozzatori finlandesi. Oggi a Genova i funerali di Montefalcone e Sommacal New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Un giorno molto triste. Tutti loro sono ora in paradiso del jazz. reddit