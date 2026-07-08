E-Mobility Benzoni AZ | potenziare rete ricarica autostradale

La rete di punti di ricarica lungo le autostrade necessita di un potenziamento. Attualmente, le procedure per ampliarla sono lente e poco competitive. È importante creare un quadro normativo stabile e uniforme per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica. La mancanza di una rete adeguata limita l’adozione dei veicoli elettrici, che richiedono infrastrutture più capillari e affidabili.

Roma, 8 lug. (askanews) - "Il punto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è un quadro normativo stabile e omogeneo. La rete infrastrutturale va potenziata, anche attraverso procedure concorrenziali, e oggi siamo in ritardo. Il Pnrr ci ha indicato con chiarezza il percorso da seguire, ma molti bandi sono andati deserti a causa delle difficoltà normative e della carenza di personale nelle amministrazioni. Per questo è ancora più necessario disporre di un quadro regolatorio omogeneo". Lo ha detto Fabrizio Benzoni, deputato di Azione e capogruppo della Commissione Attività produttive della Camera, a Largo Chigi, format di Urania News. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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