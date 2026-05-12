Oltre 1.300 cantieri per potenziare la rete ferroviaria

Nel 2025, il gruppo ferroviario prevede di investire 11,6 miliardi di euro per il potenziamento della rete e l’attivazione di nuove tratte di alta velocità entro l’estate. Attualmente, sono oltre 1.300 i cantieri aperti per lavori di miglioramento e ampliamento della rete ferroviaria, in linea con le strategie di sviluppo previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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Il gruppo Fs continua il piano di implementazione della rete confermandosi come il principale player infrastrutturale del Paese. Obiettivo: una rete più capillare e moderna anche se i 1.300 cantieri attivi ogni giorno tra manutenzione e investimenti hanno come risvolto della medaglia inevitabili disagi per l’utenza. Sono circa 272.000 infatti le interruzioni programmate annue necessarie per consentire l’avanzamento dei lavori. Il volume degli investimenti di Rfi, Rete ferroviaria italiana, la società del gruppo Ferrovie dello Stato responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, è cresciuto del 49% rispetto al 2023.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Oltre 1.300 cantieri per potenziare la rete ferroviaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Gruppo Fs, oltre 1.300 cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale Gruppo FS: 1.300 i cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionaleGrandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, aggiornamenti tecnologici: sono 1. Argomenti più discussi: Gruppo Fs: oltre 1.300 cantieri attivi per potenziamento della rete ferroviaria; Gruppo Fs: oltre 1.300 cantieri attivi ogni giorno per il potenziamento e il futuro della rete ferroviaria italiana; Gruppo FS: oltre 1.300 cantieri attivi e investimenti record; Ferrovie, annunciate interruzioni su rete toscana. In Italia oltre 1.300 cantieri aperti. Italia. Giruppo FS: oltre 1.300 cantieri attivi per il potenziamento della rete ferroviaria nazionaleSono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnol ... teleradio-news.it