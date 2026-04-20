Autotrasporti Cna Fita | La rete autostradale e stradale siciliana è tra le peggiori d' Europa

Secondo un rappresentante della CNA Fita, la rete autostradale e stradale in Sicilia è considerata una delle peggiori in Europa. La condizione delle strade e delle autostrade dell'isola viene giudicata molto negativa e viene attribuita un’impatto diretto sullo sviluppo economico locale. La questione viene sollevata come un problema urgente da affrontare per migliorare le condizioni di mobilità e di trasporto nella regione.

"La condizione della rete autostradale e stradale siciliana è tra le peggiori d'Europa. Un limite gravissimo che pesa negativamente sullo sviluppo della nostra terra''. Con queste parole il presidente regionale di Cna Fita Sicilia Salvatore Ranno apre un'analisi drammatica sullo stato delle.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate CNA FITA FERMO chiama le imprese per chiarire regole e incentivi del manovra 2026 nell’autotrasporto**CNA FITA FERMO organizza un incontro per chiarire le regole della Manovra 2026 sull’autotrasporto. Gasolio, Cna Fita: “Azione immediata e severa contro la speculazione”ROMA – L’eccezionale impennata del costo del gasolio, alimentata da fenomeni speculativi inaccettabili, sta portando l’autotrasporto italiano oltre... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caro carburanti, Cna Fita 'sciopero extrema ratio, convocati dal ministero'; Sistema dei trasporti al collasso per la frana in Molise, Cna-Fita: Serve un modello ristori immediati; CNA FITA Trasporti non aderisce al fermo di cinque giorni; Cna Fita Sicilia: No al blocco dei porti. Servono confronto al ministero e garanzie per chi lavora. Cna Fita Sicilia La condizione della rete autostradale e stradale siciliana è tra le peggiori d’EuropaPALERMO (ITALPRESS) – La condizione della rete autostradale e stradale siciliana è tra le peggiori d’Europa. Un limite gravissimo che pesa negativamente sullo sviluppo della nostra terra. Con queste ... quotidianodigela.it Autostrade siciliane, CNA FITA: Sono le peggiori d’EuropaLa condizione della rete autostradale e stradale siciliana è tra le peggiori d’Europa. Un limite gravissimo che pesa negativamente sullo sviluppo della nostra terra. Lo scrive Salvatore Ranno, presi ... quilicata.it Autotrasporto, CNA FITA Piemonte: “Convocazione al Ministero primo risultato. Ora risposte concrete: a queste condizioni non possiamo viaggiare” x.com CNA FITA condivide e sostiene con forza il contenuto del comunicato UNATRAS del 17 aprile, che denuncia una situazione ormai insostenibile per il settore dell’autotrasporto italiano. L’aumento incontrollato dei costi, in particolare del carburante, sta mettend - facebook.com facebook