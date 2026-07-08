È la mossa di Trump che il mondo intero ha notato di più | l’analisi del Financial Times sul caso Balogun

Una telefonata di Trump alla FIFA ha attirato l’attenzione internazionale, secondo un’analisi del Financial Times. L’episodio, avvenuto recentemente, ha suscitato discussioni perché rappresenta un intervento diretto in ambito sportivo da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti. La conversazione non è considerata un fatto isolato, ma una mossa di rilievo nel quadro delle sue strategie pubbliche.

C’è una lettura del caso Balogun che sposta il punto di vista, e la firma il Financial Times: la telefonata di Trump alla FIFA non è un episodio da cronaca sportiva, ma una delle sue mosse più viste al mondo. Nell’analisi di Edward Luce su FT, a confronto con la corsa incessante del presidente a moltiplicare la ricchezza di famiglia e con i grandi dossier internazionali, l’intervento sul Mondiale potrebbe passare per “una nota a piè di pagina”. E invece è vero il contrario. Il dettaglio che tutto il mondo ha visto. Perché il calcio, in fondo, è il linguaggio universale. Un capo di Stato che telefona per far cancellare la squalifica alla stella della propria nazionale lo capiscono tutti — dal bar allo stadio, in ogni fuso orario — molto più di una manovra finanziaria o di un vertice diplomatico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Spari alla cena di Trump con i giornalisti: il presidente portato via, perde l'equilibrio e cade

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