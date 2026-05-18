Il Politecnico vola nel mondo | Polimi graduate school nella top 50 del Financial Times
La Polimi Graduate School of Management si posiziona tra le prime 50 scuole di formazione manageriale a livello mondiale secondo il Financial Times. La classifica include la scuola tra le prime 30 in Europa e tra le migliori 50 a livello globale nell’ambito dell’Executive Education Ranking 2026. La posizione nel ranking riflette il riconoscimento internazionale ottenuto nel settore della formazione manageriale. La scuola fa parte delle istituzioni che si distinguono nel panorama globale grazie alle proprie offerte educative e ai risultati conseguiti.
Si conferma tra le migliori business school al mondo la Polimi graduate school of management. La scuola è entrata in una classifica stilata dal Financial Times: si trova nelle top 30 a livello europeo e nella top 50 mondiale del “Executive Education Ranking 2026” stilato dal quotidiano britannico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Una business school di Milano scala la classifica mondiale del Financial Times: è tra le migliori al mondoLa Polimi Graduate School of Management si conferma tra le migliori business school a livello internazionale nella formazione executive.