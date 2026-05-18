Una business school di Milano scala la classifica mondiale del Financial Times | è tra le migliori al mondo

Una scuola di business di Milano si posiziona tra le migliori al mondo secondo il ranking del Financial Times, che valuta le istituzioni di formazione executive. La Polimi Graduate School of Management conferma il suo ruolo di rilievo nella classifica e si colloca tra le prime a livello internazionale. La graduatoria si basa su diversi parametri legati ai risultati degli studenti, alle opportunità di carriera e alle attività di ricerca della scuola. La posizione raggiunta rappresenta un riconoscimento per l’istituto e la sua offerta formativa.

La Polimi Graduate School of Management si conferma tra le migliori business school a livello internazionale nella formazione executive. Secondo l'Executive Education Ranking 2026 pubblicato dal Financial Times, la scuola del Politecnico di Milano è entrata nella top 30 europea e nella top 50. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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