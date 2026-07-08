L’Italia è stata sanzionata per aver utilizzato parole sessiste e stereotipi di genere in alcune comunicazioni ufficiali. Tra le espressioni contestate ci sono frasi che suggeriscono la necessità per gli uomini di superare una resistenza immaginaria delle donne. La sanzione riguarda anche la lentezza dei processi civili e penali, che ritardano l’applicazione di norme contro il linguaggio discriminatorio. La questione riguarda l’uso di linguaggio che rafforza stereotipi e pregiudizi di genere.

Parole sessiste (quindi pericolose) segnate da stereotipi di genere Il richiamo riguarda sia la lentezza procedurale, civile e penale, della giustizia italiana che ha impiegato ben tre anni per revocare la responsabilità genitoriale di un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti dei figli, sia (anzi, soprattutto) per le parole (sessiste) usate dalla pubblico ministero per chiedere l'archiviazione del caso, fortemente segnate dagli stereotipi di genere nei confronti di una donna francese e dei suoi due figli che hanno subito violenze fisiche e psicologiche. Per questo ora dovrà essere risarcita. Il caso risale all’aprile del 2021. Audrey Ubeda, la donna francese residente in Italia insieme ai due figli, denunciava le violenze fisiche, psicologiche e sessuali da parte dell'ex convivente e padre dei suoi figli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - «È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna tende a esercitare» e altre parole sessiste per cui l'Italia è stata sanzionata

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