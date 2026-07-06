La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per le dichiarazioni di una pubblica accusatrice di Benevento, che aveva affermato che fosse normale che un uomo superasse la resistenza di una donna durante un rapporto sessuale. La sentenza prevede un risarcimento di 60mila euro. La decisione si basa sulle motivazioni considerate sessiste espresse nel procedimento legale.

La Cedu condanna l'Italia per le motivazioni definite "sessiste" di una pm di Benevento nel caso di Audrey Ubeda. Risarcimento da 60mila euro La Cedu condanna l'Italia per le motivazioni definite "sessiste" di una pm di Benevento nel caso di Audrey Ubeda. La Corte europea per i diritti dell'u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Cedu condanna l’Italia per motivazioni "sessiste" di una pm: "Normale che l'uomo superi resistenza della donna nel sesso"

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