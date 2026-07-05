Un tribunale italiano ha condannato una donna per aver dichiarato che negli incontri sessuali è comune per gli uomini vincere una certa resistenza. La sentenza si basa sulle parole pronunciate dalla pubblica accusa durante un procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione oltre il caso specifico, diventando un esempio di come il sistema giudiziario affronta le questioni legate alla violenza domestica e alle dichiarazioni pubbliche su tematiche di genere.

La vicenda di Audrey Ubeda supera i confini di una singola storia giudiziaria e si trasforma in un nuovo banco di prova per il sistema italiano di contrasto alla violenza domestica. La Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sentenza depositata il 2 luglio, ha condannato l'Italia ritenendo che le autorità non abbiano garantito una protezione adeguata né alla donna né ai suoi due figli, vittime di violenze domestiche. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dalla cittadina francese residente in Italia, che aveva denunciato nel 2021 l'allora compagno per presunte violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Ma il significato della... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Nel sesso è comune per gli uomini vincere un po' di resistenza": l'Italia condannata per le parole della pm

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