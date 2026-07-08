Tra poche ore, Paulo Dybala apporrà la firma sul nuovo contratto con la Roma, prolungando il suo legame con il club per un altro anno. La decisione segue una richiesta del tecnico Gasperini. Nel frattempo, l’attaccante si è espresso sui social, esaltando Messi come il migliore di sempre e definendo Yamal il suo erede, commenti rivolti alla recente vittoria dell’Argentina.

Paulo Dybala e la Roma continueranno a stare insieme. Ormai è questione di giorni, anzi di ore. Poi arriverà la firma sul contratto che legherà la Joya al club giallorosso per un altro anno su precisa richiesta di Gasperini. Intanto, però, l’argentino (dopo aver esultato sui social per le imprese di Messi e dei suoi ex compagni di Nazionale) si è raccontato senza filtri in un podcast con lo youtuber Daavo. Partendo dall’elogio a Leo Messi. "Per tutto quello che sta dimostrando è il migliore. Di sempre? Le epoche sono diverse, difficile dirlo. Ma credo di sì". Poi quello per Mourinho, l’artefice del suo arrivo nella capitale. "Mou è un genio ed è una bella persona - dice serio Dybala -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala, a ore la firma. Intanto esulta per l'Argentina: "Messi il migliore di sempre, Yamal il suo erede"

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Dybala è Tornato: La Rinascita del Fenomeno!

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