Lamine Yamal tra idoli e obiettivi | Messi è il migliore di sempre sogno di vincere i Mondiali

Da sport.quotidiano.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Barcellona, il giovane calciatore sta attirando l’attenzione di molti appassionati. A quasi 19 anni, il suo nome è spesso associato a paragoni con i grandi del calcio e a sogni di vittorie mondiali. È noto per aver espresso ammirazione per un celebre giocatore e per aver dichiarato di desiderare di conquistare un Mondiale. La sua carriera sta proseguendo tra partite di alto livello e aspettative crescenti.

Barcellona, 22 aprile 2026 – A Barcellona si godono Lamine Yamal. Il talento spagnolo, che il prossimo 13 luglio compirà 19 anni, continua ad incantare i campi della Spagna e dell'Europa. I blaugrana sono lanciatissimi verso la conquista del campionato per il secondo anno di fila: con una gara in meno, Flick e i suoi si trovano a +6 dal Real Madrid secondo e questa sera, alle 21:30, affronteranno il Celta Vigo con l'obiettivo di ristabilire i nove punti di vantaggio. Uno dei principali protagonisti della stagione del Barcellona è chiaramente Lamine Yamal, che sta facendo passi da gigante anche in termini di leadership. Oltre i 23 gol e i 18...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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