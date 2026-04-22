Lamine Yamal tra idoli e obiettivi | Messi è il migliore di sempre sogno di vincere i Mondiali

A Barcellona, il giovane calciatore sta attirando l’attenzione di molti appassionati. A quasi 19 anni, il suo nome è spesso associato a paragoni con i grandi del calcio e a sogni di vittorie mondiali. È noto per aver espresso ammirazione per un celebre giocatore e per aver dichiarato di desiderare di conquistare un Mondiale. La sua carriera sta proseguendo tra partite di alto livello e aspettative crescenti.

Barcellona, 22 aprile 2026 – A Barcellona si godono Lamine Yamal. Il talento spagnolo, che il prossimo 13 luglio compirà 19 anni, continua ad incantare i campi della Spagna e dell'Europa. I blaugrana sono lanciatissimi verso la conquista del campionato per il secondo anno di fila: con una gara in meno, Flick e i suoi si trovano a +6 dal Real Madrid secondo e questa sera, alle 21:30, affronteranno il Celta Vigo con l'obiettivo di ristabilire i nove punti di vantaggio. Uno dei principali protagonisti della stagione del Barcellona è chiaramente Lamine Yamal, che sta facendo passi da gigante anche in termini di leadership. Oltre i 23 gol e i 18...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lamine Yamal tra idoli e obiettivi: “Messi è il migliore di sempre, sogno di vincere i Mondiali" Lamine Yamal entrou no modo “Messi” #lamineyamal #yamal #messi Notizie correlate Leggi anche: Lamine Yamal sogna di eguagliare Messi dopo la vittoria ai Laureus. Lamine Yamal celebra l’idolo Neymar: “Gli sarò sempre grato, per lui pagherei il biglietto”Lamine Yamal, alla vigilia di Atletico Madrid-Barcellona, gara di ritorno dei quarti di Champions League, parla del suo idolo assoluto il brasiliano... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Laureus Awards 2026, da Alcaraz a Lamine Yamal: tutti i vincitori. FOTO. Lamine Yamal tra idoli e obiettivi: Messi è il migliore di sempre, sogno di vincere i MondialiBarcellona, 22 aprile 2026 – A Barcellona si godono Lamine Yamal. Il talento spagnolo, che il prossimo 13 luglio compirà 19 anni, continua ad incantare i campi della Spagna e dell'Europa. I blaugrana ... sport.quotidiano.net Ai Laureus Awards Lamine Yamal ha sbagliato dress code, ma non l'orologioIn arrivo e in partenza per gli Oscar dello sport, la giovane promessa del calcio mondiale ha sfoggiato un AP Royal Oak appariscente quanto il suo stile di gioco ... gqitalia.it