Duvan Zapata ha firmato un rinnovo contrattuale fino al 2028 con il club. Il giocatore continuerà a indossare la fascia di capitano, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nello spogliatoio. La firma riguarda altre due stagioni, garantendo la permanenza del centravanti nel team. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sui termini economici o altre clausole contrattuali.

Ancora insieme, per altre due stagioni. Due avventure da vivere con la fascia da capitano al braccio, e con quel suo status da totem e punto di riferimento assoluto per lo spogliatoio. Duvan Zapata ha rinnovato fino al 30 giugno 2028, il Toro ha scelto con decisione di costruire con lui e intorno a lui il nuovo progetto tecnico affidato all’allenatore Ignazio Abate. Che, scherzi del destino, proprio questa mattina è arrivato al Filadelfia per il suo primo giorno di lavoro da guida del nuovo corso torinista, nell’attesa che venerdì la squadra si raduni per il primo allenamento di gruppo. Non c’era, dunque, miglior modo per incamminarsi in un’avventura tutta nuova e in una stagione nella quale al Toro la faranno da padrone soprattutto i giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duvan Zapata, Toro a vita: il capitano granata rinnova fino al 2028

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