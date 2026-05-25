Il nuovo Cerignola riparte da Elio Di Toro | il diesse rinnova fino al 2028

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore sportivo dell'Audace Cerignola ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, confermando la continuità del progetto sportivo. La presentazione ufficiale della nuova proprietà ha chiarito che la squadra ripartirà con lui alla guida. Nessuna altra figura è stata annunciata come parte dello staff tecnico o dirigenziale. La conferma del rinnovo è stata comunicata durante la conferenza stampa tenuta in giornata.

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Ogni dubbio è stato sciolto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà. Il progetto sportivo dell'Audace Cerignola ripartirà da Elio Di Toro. Sarà ancora lui il direttore sportivo del club ofantino fino al 2028. Alla fine, dunque, ha prevalsa la voglia di accettare una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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