Il nuovo Cerignola riparte da Elio Di Toro | il diesse rinnova fino al 2028

Notizia in breve

Il direttore sportivo dell'Audace Cerignola ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, confermando la continuità del progetto sportivo. La presentazione ufficiale della nuova proprietà ha chiarito che la squadra ripartirà con lui alla guida. Nessuna altra figura è stata annunciata come parte dello staff tecnico o dirigenziale. La conferma del rinnovo è stata comunicata durante la conferenza stampa tenuta in giornata.