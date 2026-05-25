Il nuovo Cerignola riparte da Elio Di Toro | il diesse rinnova fino al 2028
Il direttore sportivo dell'Audace Cerignola ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2028, confermando la continuità del progetto sportivo. La presentazione ufficiale della nuova proprietà ha chiarito che la squadra ripartirà con lui alla guida. Nessuna altra figura è stata annunciata come parte dello staff tecnico o dirigenziale. La conferma del rinnovo è stata comunicata durante la conferenza stampa tenuta in giornata.
Ogni dubbio è stato sciolto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà. Il progetto sportivo dell'Audace Cerignola ripartirà da Elio Di Toro. Sarà ancora lui il direttore sportivo del club ofantino fino al 2028. Alla fine, dunque, ha prevalsa la voglia di accettare una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Boscaglia rinnova fino al 2028: "Un futuro da percorrere insieme"Il tecnico siciliano ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla squadra fino al 2028, confermando la sua permanenza anche per le prossime due...
Ufficiale: Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028È stato annunciato ufficialmente che l’allenatore ha rinnovato il contratto con la squadra fino al 2028.
Argomenti più discussi: Di Toro verso la conferma: I tifosi la vera forza del club; Foggia a fari spenti ma il futuro è già iniziato: caccia al ds e possibile ritorno tra i professionisti; Cerignola, si chiude ufficialmente l'era Grieco dopo 12 anni: un viaggio bellissimo.
Lunedì comincerà una nuova era a Cerignola, con la conferenza stampa dei nuovi soci. Intanto è sempre poi probabile la conferma di Elio Di Toro: gli è stata fatta un’offerta progettuale che trova il suo consenso. Attese novità nei prossimi giorni. facebook
Audace Cerignola, Di Toro: Non escludo un addio. Devo valutare con attenzioneElio Di Toro, direttore sportivo dell'Audace Cerignola, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima del match casalingo contro il Team Altamura. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com ... tuttomercatoweb.com