Torino ufficiale il rinnovo biennale per Duvan Zapata | firma fino al 2028
Il Torino ha annunciato di aver rinnovato il contratto con Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028. Il calciatore, capitano della squadra, ha firmato un accordo biennale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato la durata del nuovo contratto e la permanenza del giocatore nella rosa. Nessun dettaglio aggiuntivo sui termini economici è stato rivelato.
Il Torino ha annunciato di aver siglato un rinnovo biennale di contratto con il calciatore Duvan Zapata, capitano del sodalizio piemontese., "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028.Zapata è nato a Santiago de Cali, in Colombia, il 1° aprile 1991. L’attaccante è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’América de Cali, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 18 maggio 2008 e con cui ha totalizzato 33 presenze e 7 reti. Nel 2011 si è trasferito in Argentina, all’Estudiantes, dove ha collezionato 46 presenze e 22 gol nell’arco di tre stagioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Torino.
Notizie e thread social correlati
Cagliari, Pisacane firma il futuro: rinnovo ufficiale fino al 2028Il difensore ha firmato un rinnovo di contratto che lo lega alla squadra fino al 2028.
Leggi anche: Torino, accordo raggiunto per il rinnovo di Zapata: domani la firma
Temi più discussi: Torino, accordo raggiunto per il rinnovo di Zapata: domani la firma; Zapata, l'atto d'amore per restare a Torino: rinnovo con riduzione dell'ingaggio; Zapata si lega a vita al Torino: pronto il rinnovo di contratto dell’attaccante. Le cifra e i dettagli della sua firma; Zapata si lega a vita al Torino. Domani l'annuncio del rinnovo (con ingaggio ridimensionato).
Il Cecchino del Calcio. Aaron Sevilla · Toro. UFFICIALE A UN PASSO: ZAPATA RESTA GRANATA! Duvan Zapata ha scelto ancora il Torino. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo fino al 2028, con la firma attesa nelle prossime ore. Nonostante un ingaggio r facebook
TIC TAC! @TorinoFC_1906 Duvan #Zapata è ad un passo dal rinnovo col #Torino, il contratto scadrà il 30 giugno 2028. #Calciomercato #BehindTheFootball x.com
Toro-Zapata, c’è il rinnovo: è UFFICIALEIl Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028 ... torinogranata.it
Ufficiale - Torino, Duvan Zapata rinnova il contratto fino al 2028: i dettagliOra è ufficiale: Zapata rinnova il suo contratto con il Torino fino al 2028 ... msn.com