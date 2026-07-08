Torino ufficiale il rinnovo biennale per Duvan Zapata | firma fino al 2028

Il Torino ha annunciato di aver rinnovato il contratto con Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028. Il calciatore, capitano della squadra, ha firmato un accordo biennale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato la durata del nuovo contratto e la permanenza del giocatore nella rosa. Nessun dettaglio aggiuntivo sui termini economici è stato rivelato.

Il Torino ha annunciato di aver siglato un rinnovo biennale di contratto con il calciatore Duvan Zapata, capitano del sodalizio piemontese., "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028.Zapata è nato a Santiago de Cali, in Colombia, il 1° aprile 1991. L’attaccante è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’América de Cali, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 18 maggio 2008 e con cui ha totalizzato 33 presenze e 7 reti. Nel 2011 si è trasferito in Argentina, all’Estudiantes, dove ha collezionato 46 presenze e 22 gol nell’arco di tre stagioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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