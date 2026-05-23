Duplice omicidio dei fratelli Marrandino al via il processo in Appello per il killer

Notizia in breve

È iniziato in tribunale il processo in Appello contro un uomo di 54 anni accusato dell’omicidio di due fratelli, avvocati di 39 e 37 anni. La corte, presieduta dalla giudice Rosa Anna Saraceno, ha ascoltato le parti e ha aperto le udienze. L’imputato è accusato di aver ucciso i due fratelli, coinvolti in un episodio di violenza che risale a qualche anno fa.