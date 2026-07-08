Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato la mitra dal busto di San Gennaro nel Duomo di Napoli. L’episodio è avvenuto mentre il ladro si trovava tra turisti e fedeli nelle navate e nella cappella dedicata al santo. L’operazione è stata condotta congiuntamente da Carabinieri e Esercito Italiano. La mitra, simbolo del busto di San Gennaro, è stata recuperata e restituita.

. Il furto Il ladro è entrato nel Duomo di Napoli assieme a turisti e fedeli e con loro ha camminato tra le navate fino alla cappella dedicata a san Gennaro. Si è quindi avvicinato al busto del patrono, come fanno tutti quelli che vogliono ammirare da vicino i preziosi drappi che lo ornano o rivolgere una preghiera. Ha quindi allungato le mani, afferrato la mitra vescovile sistemata sulla "testa" del santo e si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce nel viavai che affollava la cattedrale. Operazione san Gennaro La scena non è sfuggita al custode che ha immediatamente allertato i Carabinieri. La centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha subito acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e individuato non lontano dal sagrato l'uomo con la mitra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Duomo di Napoli, rubata la mitra dal busto di San Gennaro, ladro arrestato in operazione congiunta Carabinieri-Esercito italiano

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