La produzione del prossimo film di James Bond ha avviato ufficialmente le selezioni per il cast. Nina Gold è stata annunciata come la nuova direttrice del casting per il ventiseiesimo capitolo della serie. La scelta è stata comunicata attraverso fonti ufficiali e rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di sviluppo del progetto. La regia sarà affidata a Denis Villeneuve, mentre il ruolo di casting director è stato assegnato a Gold per coordinare le audizioni e le scelte degli attori.

Il puzzle del prossimo film di James Bond inizia finalmente a comporsi. Come riportato da Deadline stamane, un passo cruciale è stato compiuto con la firma di Nina Gold, che è stata ufficialmente nominata casting director del ventiseiesimo capitolo della saga. La Gold lavorerà a stretto contatto con il regista Denis Villeneuve e i produttori Amy Pascal e David Heyman per scovare l’attore che erediterà l’iconico ruolo dell’agente segreto più famoso del mondo. Nina Gold è una leggenda del settore, già dietro i successi di Game of Thrones e The Crown. L’annuncio, confermato da Amazon MGM Studios, segna il via ufficiale alle operazioni di ricerca che dureranno mesi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - James Bond, inizia la ricerca del nuovo 007: Nina Gold curerà il casting per Denis Villeneuve

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Amazon ha ufficialmente iniziato la ricerca del prossimo James Bond. Ad occuparsene, la direttrice casting Nina Gold (Game of Thrones, The Crown). Se amate i Vodka Martini agitati e non mescolati, le belle donne, le Aston Martin e volete il 00, fateci un pensi x.com

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